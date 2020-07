Spotify maakt podcasts met beeld beschikbaar voor zowel betalende als niet-betalende gebruikers, maakt de streamingdienst dinsdag bekend. Een podcast met beeld wordt ook wel een vodcast genoemd.

Spotify was al bezig met het testen van deze videopodcasts en brengt nu een eerste versie van de nieuwe functie uit. Spotify geeft een beperkt aantal makers de mogelijkheid om videobeelden toe te voegen aan hun podcasts. Het is niet bekend of uiteindelijk alle makers de functie kunnen gebruiken.

Bij de onderstaande zeven podcasts kunnen gebruikers van de streamingdienst ervoor kiezen om niet alleen de audio te beluisteren, maar ook de bijbehorende beelden te bekijken:

Book of Basketball 2.0

Fantasy Footballers

The Misfits Podcast

H3 Podcast

The Morning Toast

Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay

The Rooster Teeth Podcast.

Om de beelden te bekijken, kunnen gebruikers op de playknop in de Spotify-app klikken. De beelden worden dan automatisch met de audio van de podcast gesynchroniseerd.

Veel podcastmakers die beeld gebruiken, maken hun materiaal beschikbaar op zowel YouTube als Spotify en andere platformen. Op deze manier hopen zij een breder publiek te trekken.