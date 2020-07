KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo krijgen toegang tot het 5G-netwerk in Nederland, maakt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dinsdag bekend bij een persconferentie. Gezamenlijk hebben zij 1,23 miljard euro betaald om eerste frequenties daarvoor in handen te krijgen.

Het resultaat van de veiling betekent dat de drie providers hun netwerken definitief kunnen inzetten om 5G-internet aan te bieden. Mobiel internet moet met 5G sneller worden dan onder de huidige 3G- en 4G-netwerken mogelijk is.

In totaal gingen drie zogenoemde frequentiebanden onder de hamer: de 700MHz-band, en banden van 1.400 MHz en 2.100 MHz. Voor 5G is de eerstgenoemde het belangrijkst: die kan gebruikt worden om een landelijk dekkend netwerk met 5G-technologie op te zetten.

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben alle drie een even groot deel van de 700MHz-band in handen gekregen: elk twee vergunningen met een breedte van 10 MHz. De providers betaalden daar per stuk bijna 79 miljoen euro voor.

De persconferentie op het ministerie van Economische Zaken is nog bezig. Dit bericht wordt aangevuld.