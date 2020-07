Instagram doet in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland een proef waarbij gebruikers via het sociale medium donaties kunnen ontvangen.

Alleen persoonlijke inzamelingsacties worden door Instagram goedgekeurd. Het mag dus niet gaan om donaties die uiteindelijk naar een non-profitorganisatie, politieke campagne of religieuze organisatie gaan.

Instagram-gebruikers mogen bijvoorbeeld wel geld inzamelen om kosten van hun bedrijf te dekken, studiekosten te kunnen betalen of familieleden te ondersteunen.

Gebruikers die willen doneren, kunnen daarvoor op een knop drukken en het gewenste bedrag laten overboeken. Een donatie mag niet in ruil voor producten of diensten "van aanzienlijke waarde" gedaan worden. Ook mogen deelnemers van de inzamelingsactie niet op die manier loten om prijzen.

Het opzetten van een inzamelingsactie is op dit moment niet beschikbaar voor Nederlandse accounts. Wel kunnen Nederlandse Instagram-gebruikers geld doneren aan een actie die in de VS, het VK of Ierland is opgezet.