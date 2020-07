OnePlus heeft dinsdag een nieuwe smartphone gepresenteerd, de OnePlus Nord. De telefoon heeft twee camera's voorop en nog eens vier achterop. Ook kondigde OnePlus zijn eerste draadloze oordoppen aan, de OnePlus Buds.

De OnePlus Nord heeft een amoledscherm van 6,44 inch. Beelden kunnen op het display met 90 Hz ververst worden, wat scrollen en gamen soepeler doet ogen. De meeste (betaalbare) telefoons gebruiken een verversingssnelheid van 60 Hz.

OnePlus Nord heeft flink wat cameralenzen op het toestel geplaatst. Op de achterkant heeft de telefoon dezelfde 48-megapixel sensor als op de OnePlus 8, die eerder dit jaar verscheen. Daarnaast is er een 8-megapixel groothoeklens, een macrocamera en een dieptesensor aanwezig.

OnePlus heeft voor het eerst twee lenzen op de voorkant gezet. Die bevinden zich linksboven in een gat in het scherm. Het gaat om een 32-megapixel hoofdcamera, waarmee naast foto's ook video's in 4K met zestig beelden per seconden gemaakt kunnen worden. Ook is er een groothoeklens van 8 megapixel aanwezig, met een kijkhoek van 105 graden.

De telefoon is verder voorzien van een Snapdragon 765G 5G-chip en een 4.115 mAh-accu. Hij kan niet draadloos laden; dat gaat via een USB-C-aansluiting.

De OnePlus Nord komt in twee versies op de markt. De versie met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag kost 399 euro. De variant met 12 GB RAM en 256 GB opslag kost 499 euro. Ze zijn beide vanaf 21 juli in het blauw en grijs verkrijgbaar.

OnePlus Buds gaan tien uur mee op een lading

OnePlus kondigde ook zijn eerste draadloze oordoppen aan. De oordopjes kunnen volgens de fabrikant in tien minuten opladen voor in totaal tien uur luistertijd. Met tussendoor opladen halen de oordoppen in totaal dertig uur op een lading van het doosje.

De oordoppen zijn bestand tegen waterspetters en zijn daarmee volgens OnePlus geschikt voor hardloopsessies. De Buds komen in het wit, grijs en blauw beschikbaar en kosten 89 euro.