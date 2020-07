Ubisoft heeft meldingen over seksueel wangedrag jarenlang niet serieus genomen, schrijft Bloomberg Businessweek dinsdag. Het zakenblad sprak met ruim dertig huidige en voormalige werknemers van het Franse gamebedrijf, dat onder meer bekend is van titels als Assassin's Creed en Far Cry.

Het bedrijf zou in een aantal gevallen actie hebben ondernomen, maar "voor het grootste deel werden klachten genegeerd, verkeerd behandeld of niet serieus genomen", schrijft Bloomberg Businessweek.

Eerder in juli werd bekend dat drie hooggeplaatste medewerkers van het Franse familiebedrijf hun functie hebben neergelegd vanwege seksueel wangedrag binnen het bedrijf. Ubisoft heeft zijn personeel "geen veilige en inclusieve werkomgeving kunnen garanderen", aldus directeur en medeoprichter Yves Guillemot.

Bij de afdeling personeelszaken zouden meldingen over seksisme tot aanranding zijn binnengekomen, meldt Bloomberg Businessweek op basis van twee bronnen met toegang tot de rapporten.

De hr-afdeling zou niet hebben kunnen optreden tegen jarenlang wangedrag van Serge Hascoët, de nummer twee van het bedrijf, en een van de drie medewerkers die zijn taken heeft neergelegd.

Naast het vertonen van vrouwonvriendelijk gedrag, maakten medewerkers van Ubisoft ook racistische, homofobe en andere stigmatiserende opmerkingen. Een Ubisoft-woordvoerder wilde niet ingaan op vragen van Bloomberg Businessweek.