Het handelsplatform voor cryptovaluta Coinbase zegt zo'n elfhonderd klanten te hebben tegengehouden die bitcoins wilden overmaken tijdens de Twitter-hack van afgelopen week. Dat schrijft Forbes.

Tijdens de hack werden tientallen accounts van prominente twitteraars overgenomen. Hackers plaatsten vervolgens een bericht waarin stond dat mensen die geld overmaakten naar een bitcoinrekening, dat bedrag verdubbeld terug zouden krijgen. Onder anderen Joe Biden, Elon Musk en Kanye West werden slachtoffer van de hack.

Naar schatting haalden de hackers voor 100.000 dollar (80.000 euro) aan bitcoins binnen. Maar volgens Coinbase had dat erger kunnen zijn. Het bedrijf zegt bijna 1.100 klanten te hebben gestopt die bitcoin naar het adres probeerden over te maken. In totaal hadden de hackers daarmee nog eens 280.000 dollar kunnen buitmaken.

Andere handelsplatformen, zoals Gemini, Kraken en Binance, zeggen eveneens transacties te hebben tegengehouden. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.

Coinbase-gebruikers maakten 3.000 dollar over

Veertien Coinbase-gebruikers zijn geld alsnog verloren. Zij stuurden voor ongeveer 3.000 dollar aan bitcoin naar het fraudeadres, voordat het bedrijf het op een zwarte lijst kon zetten.

Coinbase zegt tegen The Verge dat de adressen vrij snel werden ontdekt. "Een paar minuten nadat de eerste berichten online kwamen, waren we op de hoogte en konden we transacties blokkeren."

Twitter is nog bezig om de hack te onderzoeken. Vrijdag werd bekend dat er 45 accounts waren overgenomen. Dat gebeurde vermoedelijk met hulp van een of meerdere Twitter-werknemers, die toegang hadden tot interne systemen. Ook de FBI onderzoekt de hack.