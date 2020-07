Google heeft Twitter teruggezet op een prominente plek in de zoekresultaten. Naar aanleiding van een grote hack op Twitter vorige week, werden de resultaten tijdelijk verwijderd.

Na vier dagen is de zogeheten Twitter-carrousel weer terug in de Google-zoekresultaten. Dit is een prominente plek bovenaan de zoekresultaten die gebruikt wordt om bijvoorbeeld nieuwsberichten, video's of Twitter-berichten beter onder de aandacht te brengen. Bij het zoeken naar 'Google' staan daar bijvoorbeeld de laatste tweets van het Google-account op Twitter.

Google schakelde de koppeling vorige week uit, bevestigde een woordvoerder. Dat gebeurde na een grote hack op Twitter, waarbij accounts van bekende personen en bedrijven werden overgenomen en werden ingezet voor bitcoinfraude. Daarbij werd zeker 100.000 dollar (80.000 euro) buitgemaakt.

Het bedrijf gaf geen details over het uitschakelen van de functie. "We verwachten de carrousel uiteindelijk weer te herstellen", zei Google vorige week al. "Maar bedenk dat de hack ertoe leidde dat er tweets verschenen op accounts die niet waren geplaatst door de rechtmatige eigenaar."