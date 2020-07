China overweegt het voor de Europese telecomfabrikanten Nokia en Ericsson moeilijker te maken om de producten die zij in China maken te exporteren, meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme ingewijden. Peking zou bereid zijn tot deze maatregel als landen in de Europese Unie besluiten om Huawei volledig uit hun telecomnetwerken te weren.

De Chinese telecomfabrikant Huawei staat centraal in een conflict tussen de Verenigde Staten en China. De VS is ervan overtuigd dat China via Huawei op het Westen spioneert. Het land heeft Huawei daarom in de ban gedaan.

Ook het Verenigd Koninkrijk nam vorige week het besluit om Huawei volledig uit zijn telecomnetwerk te weren. De beslissing zou met name het gevolg zijn geweest van politieke druk uit het Witte Huis, aldus The Guardian.

De Scandinavische bedrijven Nokia en Ericsson zijn na Huawei de grootste aanbieders van telecomapparatuur. De twee partijen leveren onder meer producten die gebruikt kunnen worden in 5G-netwerken, die op dit moment in Europa uitgerold worden.

Nokia en Ericsson zouden de productie van hun apparatuur buiten China moeten verplaatsen als het dreigement van Peking werkelijkheid wordt. Het is onduidelijk of het zover komt: The Wall Street Journal merkt op dat het nieuws mogelijk "meer blaffen dan bijten" van de Chinese overheid is.

De VS heeft nooit concreet bewijs voor de beschuldigingen van spionage geleverd, net zomin als andere landen. Huawei stelt keer op keer geen pion van Peking te zijn.