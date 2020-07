Snapchat heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee gebruikers samen op afstand kunnen mediteren. Het sociale medium werkt hiervoor samen met de meditatieapp Headspace.

Eerder kondigde Snapchat al diverse nieuwe functies aan, de zogenoemde Snap Mini's. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld samen studeren of hun persoonlijke planning voor tijdens een festival maken. De meditatiefunctie is sinds maandag beschikbaar.

De functie biedt gebruikers de mogelijkheid om na het openen van de app eerst een paar minuten te mediteren. Zij kunnen ook vrienden uitnodigen om mee te doen en de meditatiesessie achteraf delen.

Sinds de coronacrisis besteedt Snapchat meer aandacht aan (mentale) gezondheid. In maart introduceerde het sociale medium een tool waarmee gebruikers informatie over geestelijke gezondheid te zien krijgen wanneer ze naar onderwerpen als 'angst' of 'depressie' zoeken.