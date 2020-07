Mensen met de Berichtenbox-app van de Rijksoverheid op hun smartphone, kunnen de app niet langer zelfstandig gebruiken. In plaats van inloggen met een pincode, moet nu ook de DigiD-app op de smartphone zijn geïnstalleerd.

Met de Berichtenbox-app kunnen mensen berichten ontvangen van overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst. Voorheen konden gebruikers een pincode ingeven om de berichten te lezen nadat ze de app hadden geopend.

In plaats daarvan gaat inloggen nu via de DigiD-app. Dat betekent wel dat de Berichtenbox-app zonder de DigiD-app onbruikbaar is; mensen hebben beide apps nodig.

Mensen moeten in hun DigiD-app op hun beurt wel weer een vijfcijferige pincode invoeren als ze de app willen gebruiken. Zo hoeven ze niet telkens opnieuw in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

De Berichtenbox is de eerste app van de overheid die samenwerkt met de DigiD-app, meldt beheerder Logius maandag. In de toekomst moeten ook andere apps op eenzelfde manier gaan werken.

Mensen kunnen de DigiD-app ook gebruiken om bij verschillende andere overheidsdiensten in te loggen. Als ze dat via hun smartphone doen, opent de app automatisch als gebruikers voor die optie kiezen.