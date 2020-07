Australië onderzoekt de sociale videoapp TikTok op mogelijke veiligheidsrisico's. De regering vreest Chinese inmenging en gevaren voor de privacy van gebruikers, vertellen Australische overheidsbronnen aan Reuters.

De premier van Australië, Scott Morrison, zegt dat zijn regering "goed kijkt" naar TikTok, dat eerder al onder Amerikaans toezicht is gevallen wegens "nationale veiligheidsrisico's".

"Als we van mening zijn dat er meer actie moet worden ondernomen dan we nu doen, dan kan ik u zeggen dat we er niet terughoudend in zullen zijn", liet Morrison eerder al weten aan het radiostation 3AW in Melbourne.

TikTok is eigendom van het Chinese moederbedrijf Bytedance en opende recent een kantoor in Australië. Toch spelen de zorgen om de veiligheid van de populaire app al langer; zo heeft India het gebruik van de app verboden en overwegen ook de Verenigde Staten en Australië een verbod.