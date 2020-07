Twee Britse Uber-chauffeurs hebben maandag in Amsterdam een rechtszaak aangespannen tegen taxiplatform Uber, meldt hun advocaat Anton Ekker op zijn website. De mannen willen weten welke informatie Uber over hen verzamelt en hoe gegevens worden gebruikt om besluiten over hen te nemen.

De chauffeurs stappen in Nederland naar de rechter, omdat het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam staat. De mannen vragen om data in te zien, waaruit blijkt welke informatie Uber over hen verzamelt en hoe die informatie door de Uber-app wordt gebruikt om besluiten over hen te nemen.

Advocaat Ekker zegt tegen The Guardian dat de app gezien kan worden als een werkgever. "De app beslist miljoenen keren per dag wie welke rit krijgt: wie de mooie ritten krijgt, wie de korte ritjes krijgt."

Uber ziet zichzelf eerder als een hulpmiddel dat chauffeurs kunnen gebruiken om ritten te vinden. Eerder oordeelden Franse en Britse rechters al dat Uber-chauffeurs wel degelijk als werknemers gezien kunnen worden. Het bedrijf wil niet dat Uber-chauffeurs gezien worden als werknemer. Dat kan leiden tot hogere loonkosten en het geeft chauffeurs recht op bijvoorbeeld vakantiedagen.

Profielen op basis van verzamelde gegevens

Uber zou verschillende gegevens gebruiken om profielen van chauffeurs op te stellen. De chauffeurs zeggen te willen weten met welke informatie de profielen worden samengesteld en hoe die eruitzien. Ze willen weten hoe gegevens worden gebruikt en wat voor invloed het heeft op het verdelen van taxiritten.

Uber moet deze informatie volgens de aanklacht inzichtelijk maken om te voldoen aan de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de wet mogen burgers in de Europese Unie bij bedrijven opvragen welke informatie ze over hen verzamelen en wat er met de gegevens gebeurt.

In een verklaring laat Uber weten dat het privacyteam "hard werkt" om aangevraagde persoonsgegevens te verschaffen aan mensen die daar recht op hebben. "We zullen uitleggen waarom we sommige data niet kunnen uitgeven, bijvoorbeeld als het niet bestaat of als het impact heeft op de privacy van een ander."