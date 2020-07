De Britse regering heeft tegen Huawei gezegd dat het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk wordt geweerd vanwege druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt The Guardian. Dinsdag maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat apparatuur van Huawei niet langer gebruikt mag worden in het 5G-netwerk.

In aanloop naar de bekendmaking van het verbod op Huawei-apparatuur zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de telecomfabrikant en de Britse regering. Daarin zou gezegd zijn tegen Huawei dat geopolitieke invloeden reden zijn voor de ban. Mogelijk kon de ban weer opgeheven worden als Trump niet herkozen zou worden.

De officiële verklaring die de Britse regering dinsdag gaf voor het instellen van de ban, is dat het beter is voor de nationale veiligheid om Huawei te weren uit het 5G-netwerk. De Verenigde Staten beschuldigt Huawei van spionage voor de Chinese overheid. De spionage wordt ontkend door Huawei en er zijn ook geen bewijzen gevonden voor spionage.

In januari besloot het Verenigd Koninkrijk al dat Huawei moest worden geweerd uit de 'kritieke onderdelen' van het 5G-netwerk.

In december meldde het Nederlandse kabinet dat Huawei in ons land uit de kern van het 5G-netwerk moet worden geweerd. Hierover is echter nog veel onduidelijkheid. Een formeel besluit wordt na de zomer verwacht.