Google staat vanaf volgende maand geen advertenties meer toe die complottheorieën over het coronavirus promoten. Dat heeft Google vrijdag bekendgemaakt.

Daarnaast gaat Google geen advertenties meer plaatsen naast content die deze complottheorieën promoot. Websites die tegen dit nieuwe beleid van Google ingaan kunnen volledig worden uitgesloten van Googles advertentiediensten.

Het gaat bij het nieuwe advertentiebeleid om content die tegen "wetenschappelijke consensus" ingaat, bijvoorbeeld het geven van verkeerde informatie over de origine van het coronavirus. Zo gaan er complottheorieën de ronde dat het coronavirus in een Chinees laboratorium is gemaakt als een biowapen en dat het virus een hoax is.

Googles advertentiebeleid is al streng op medische desinformatie, maar gaat nu ook kritischer kijken naar desinformatie specifiek gericht op het COVID-19. The Verge schrijft dat het nieuwe advertentiebeleid vanaf 18 augustus ingaat.