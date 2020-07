Samsung brengt zijn draaiende televisie voor mobiele video's in september uit in Nederland. De televisie kan van een horizontale naar een verticale stand gedraaid worden. Daardoor kunnen gebruikers video's bekijken die zijn opgenomen door of voor een smartphone, zonder aan de zijkanten een zwarte balk te zien.

De televisie heeft de naam The Sero en werd meer dan een jaar geleden al door Samsung aangekondigd. De televisie heeft een 43 inch scherm met QLED-technologie. Het scherm kan 90 graden draaien om video's in portretstand te bekijken.

Volgens Samsung richt de televisie zich voornamelijk op millennials. "De weergave-oriëntatietechnologie van The Sero sluit naadloos aan op je smartphone", zegt Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux. "The Sero is een tv die volledig aansluit op de leefwereld van de nieuwe generatie."

De tv beschikt over een Tap View-functie. Daarbij hoeven gebruikers met een Samsung Galaxy-telefoon deze alleen maar even tegen de televisie te tikken om de telefoon met de tv te verbinden.

De televisie is vanaf 7 september in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.699 euro.