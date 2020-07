Ontdek de populaire fantasiewereld van The Witcher op een nieuwe manier en neem afscheid van de matige webcam in je MacBook. Dat en meer in onze Apps van de week.

Reincubate Camo

Een probleem met MacBooks is de kwaliteit van de webcam, iets waar we in deze maanden gevuld met werken vanuit huis meer dan ooit mee te maken hebben. Om die reden is Reincubate Camo bedacht, een app waarmee je de camera van je iPhone of iPad kunt gebruiken als webcam van je Mac.

Het koppelen werkt heel gemakkelijk door je iPad of iPhone met een kabeltje aan je Mac te hangen. In de bijbehorende Mac-app kun je heel wat instellingen aanpassen, zoals de witbalans, belichting en helderheid. Het enige wat je hoeft te doen is deze app als camera kiezen in apps als Zoom en Google Meet.

Reincubate Camo is gratis te proberen. Wil je de beste kwaliteit, geen watermerk en alle functies, dan betaal je 34 euro per jaar.

Download Reincubate Camo voor iOS (gratis)

Thronebreaker: The Witcher Tales

Fans van digitale kaartgames en The Witcher opgelet. Met Thronebreaker heeft ontwikkelaar CD Project wederom een indrukwekkend spel afgeleverd dat zich afspeelt in de fantasiewereld van The Witcher. In tegenstelling tot andere digitale kaartgames is Thronebreaker een avontuur dat je volledig in je eentje doorloopt.

Het verhaal wordt verteld met een cartooneske grafische stijl en veel meer dan alleen een spelbord waar virtuele kaartjes op gelegd worden. Gaandeweg stel je een deck samen, bouw je een heus legerkamp op en zul je slim met de beschikbare kaarten moeten omspringen om de obstakels en vijanden te kunnen verslaan. Een aanrader met wel een wat hoge (eenmalige) aanschafprijs van 10,99 euro.

Download Thronebreaker: The Witcher Tales op iOS (10,99 euro)

1 Bekijk hier de trailer van Thronebreaker: The Witcher Tales op iOS

Slatch

Chatapps zijn er al genoeg, maar Slatch pakt het weer net iets anders aan. In deze berichtenapp draait het allemaal om het in contact komen met mensen van over de hele wereld. Centraal hierbij staat de ingebouwde en automatische vertaalfunctie, waarmee de app de taalbarrière volledig wil wegnemen.

De werking is heel simpel: jij tikt een berichtje in de taal die je spreekt, kiest een persoon of groep om dit bericht naar te versturen en welke taal deze mensen spreken. Vervolgens regelt de app de rest en schrijf en ontvang jij gewoon in het Nederlands geschreven berichten. Handig als je op vakantie gaat en iemand uit het buitenland leert kennen of als je voor je werk regelmatig met mensen uit andere landen spreekt.

De app ondersteunt 103 talen en is gratis te downloaden en gebruiken.

Download Slatch voor Android of iOS (gratis)