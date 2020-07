Google plaatst Twitter tijdelijk niet meer op een prominente plek in de zoekresultaten. Het bedrijf neemt die maatregel naar aanleiding van de grote hack van Twitter-accounts in de nacht van woensdag op donderdag, bevestigt een woordvoerder van Google aan NU.nl.

Het gaat om een zogenoemde carrousel in de zoekresultaten: een prominente plek die gebruikt wordt om bijvoorbeeld nieuwsberichten of video's extra aandacht te geven. Ook Twitter had blokjes die speciaal aan de site waren gewijd.

Een woordvoerder van Google laat weten dat het gaat om een tijdelijke maatregel naar aanleiding van het beveiligingsincident bij Twitter. "We houden de situatie in de gaten en verwachten de carrousel uiteindelijk weer te herstellen", aldus de woordvoerder.

Twitter-accounts en andere inhoud van de site zijn nog wel te zien in het reguliere overzicht van de Google- zoekresultaten.

Bij de aanval op Twitter-accounts hadden hackers het volgens Twitter op zo'n honderddertig profielen gemunt. In een aantal gevallen lukte het de hackers om toegang tot het account te krijgen. Onder meer via de profielen van Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Kim Kardashian en Kanye West werden frauduleuze tweets verstuurd.

Hackers wisten 100.000 euro aan bitcoins te bemachtigen

In de berichten stond dat een bedrag dat naar een bitcoinadres werd overgemaakt, verdubbeld teruggestuurd zou worden. Op die manier wisten de aanvallers voor omgerekend zo'n 100.000 euro aan bitcoins te bemachtigen.

Ook het account van Geert Wilders werd overgenomen, maar dat gebeurde volgens de hacker "voor de grap". Wilders' account plaatste geen frauduleuze tweet. Wel werd zijn profielfoto aangepast naar een racistische karikatuur van een zwarte man en werd zijn achtergrondfoto gewijzigd in een Marokkaanse vlag.