Facebook heeft de optie voor schermdelen toegevoegd aan videobellen via chatdienst Messenger. Daarmee kunnen mensen hun telefoonscherm delen, om bijvoorbeeld samen naar foto's te kijken, zo meldt het bedrijf.

De optie wordt wereldwijd onder gebruikers met de Messenger-app op iOS en Android uitgerold. Schermdelen kan in groepsgesprekken tot acht personen in de Messenger-app en tot zestien personen via de videobeldienst Messenger Rooms.

Schermdelen komt van pas als mensen bijvoorbeeld foto's aan elkaar willen laten zien of samen online willen shoppen.

De functie was al langer beschikbaar in de webversie van Messenger Rooms. Facebook zegt binnenkort aanpassingen te doen, waardoor schermdelen werkt in gesprekken tot vijftig personen.