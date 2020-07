Bij de grootschalige hack op Twitter, waarbij prominente accounts werden overgenomen om bitcoinfraude te plegen, hadden aanvallers het op zo'n 130 accounts gemunt.

"Op basis van wat we nu weten, denken we dat aanvallers het op zo'n 130 accounts gemunt hadden", schrijft Twitter vrijdagochtend. "Bij een klein aantal lukte het om de controle over te nemen en tweets te verzenden." Twitter maakt niet bekend hoeveel accounts precies getroffen zijn.

Eerder maakte het bedrijf al bekend transparant te willen zijn over het onderzoek naar de hack. Twitter zegt voorlopig met accountbezitters samen te werken om oplossingen te zoeken. "We blijven onderzoeken of ook niet-publiekelijke data van deze accounts zijn ingezien."

Tot nu toe zijn er bijvoorbeeld geen persoonlijke berichten van de gehackte accounts naar buiten gebracht. Ook zegt Twitter geen bewijs te hebben gevonden dat er wachtwoorden zijn buitgemaakt. Daarom worden er geen wachtwoorden gereset.

Op dit moment is het voor alle accounts onmogelijk om Twitter-gegevens als inloggegevens en de geschiedenis van geplaatste tweets te downloaden. Ook zegt het bedrijf "agressieve stappen" te ondernemen om systemen te beveiligen.

Accounts van Elon Musk en Bill Gates gehackt

In de nacht van woensdag op donderdag werd een tiental prominente en geverifieerde accounts overgenomen, waaronder die van Elon Musk, Bill Gates en Joe Biden. Op hun accounts werd een bericht geplaatst waarin stond dat mensen die geld overmaakten naar een bitcoinrekening, dat bedrag verdubbeld terug zouden krijgen. Hackers zouden daarmee meer dan 100.000 dollar (80.000 euro) hebben buitgemaakt.

Niet alleen Twitter onderzoekt de zaak. Donderdagavond bleek dat ook de Amerikaanse opsporingsdienst FBI een onderzoek instelt.