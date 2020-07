De Amerikaanse opsporingsdienst FBI start een onderzoek naar de grote hack op Twitter waarbij in de nacht van woensdag op donderdag een tiental prominente accounts werd gebruikt voor fraude met bitcoins. Dat laat de FBI van San Francisco donderdagavond weten.

"Op dit moment lijkt het erop dat de accounts zijn gebruikt voor het plegen van fraude met cryptovaluta", aldus de FBI in een toelichting. Terwijl het onderzoek naar de hack gaande is, waarschuwt de FBI het publiek "niet in deze vorm van fraude te trappen".

Onder meer de accounts van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-topman Elon Musk, rapper Kanye West en Microsoft-oprichter Bill Gates werden in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer van de hack. Ook het account van Geert Wilders werd overgenomen.

Op de accounts werd een bericht geplaatst waarin mensen die geld zouden overmaken naar een bitcoinrekening, dit bedrag verdubbeld zouden krijgen. De hackers zouden daarmee al meer dan 100.000 dollar (80.000 euro) hebben buitgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Hoewel deze hack vooral een financieel motief lijkt te hebben, maken Amerikaanse politici zich zorgen over het netwerk. "Stel je voor wat er zou zijn gebeurd als deze hackers de intentie hadden om via deze grote namen desinformatie te verspreiden en op deze manier invloed uit te oefenen op de aankomende verkiezingen, de aandelenmarkt te verstoren of internationale betrekkingen te ontwrichten", aldus de democratische senator Ed Markey.