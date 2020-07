Twee leden van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging nemen juridische stappen tegen het voormalige hoofd van het Spaanse nationale inlichtingencentrum (NIC) nadat bleek dat spionagesoftware was geïnstalleerd op hun mobiele telefoons, schrijft The Guardian donderdag.

Eerder deze week bleek dat spionagesoftware was geïnstalleerd op mobiele telefoons van vier activisten die strijden voor de onafhankelijkheid van Catalonië, waaronder de Catalaanse parlementsvoorzitter Roger Torrent en de voormalige regionale minister van Buitenlandse Zaken Ernest Maragall.

De software zou mogelijk toegang hebben gegeven tot alles op de mobiele telefoons van de activisten, inclusief e-mails, sms-berichten en foto's. De software had ook de recorder en camera van de telefoon kunnen inschakelen, waardoor meegeluisterd kon worden met gesprekken.

Uit rapporten zou blijken dat de Spaanse inlichtingendienst de spyware had gekocht van het omstreden Israëlische hackbedrijf NSO-group, al wordt dit door het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ontkend. Torrent en Maragall hebben daarom besloten om juridische stappen te ondernemen tegen Félix Sanz Roldán, die het hoofd was van het NIC toen de telefoons vorig jaar het doelwit werden van de spyware.

'Gehandeld in volledige overeenstemming met het rechtssysteem'

Het NIC zei in een statement aan The Guardian dat het "in volledige overeenstemming met het rechtssysteem" heeft gehandeld en met "absoluut respect voor de toepasselijke wetten". Het benadrukte daarnaast dat het werk van het NIC gecontroleerd wordt door het Spaanse hooggerechtshof.

Het NIC wilde verder niet ingaan op de spyware-beschuldigingen. Roldán zelf heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

De Spaanse vicepremier Pablo Iglesias heeft inmiddels opgeroepen tot een parlementair onderzoek naar het gebruik van de spyware en zegt dat dergelijke praktijken "onaanvaardbaar zijn in een democratie".