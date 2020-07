De Europese Commissie (EC) onderzoekt of er problemen zijn op de markt voor stemassistenten zoals Alexa en Siri en andere slimme apparaten. De EC kijkt of de bedrijven achter de apparaten de grote hoeveelheid gebruikersgegevens die ze verzamelen gebruiken om rivalen te dwarsbomen.

Internet of things-apparaten, of slimme apparaten, zijn apparaten die verbinding maken met het internet. Denk hierbij aan stemassistenten als Siri en Alexa, maar ook aan smartwatches en slimme speakers. Deze apparaten verzamelen veel gegevens van gebruikers en de EC wil onderzoeken of deze gegevens worden ingezet om concurrenten te ondermijnen.

"Toegang tot grote hoeveelheden gebruikersgegevens lijkt de sleutel te zijn voor succes in deze sector, dus we moeten ervoor zorgen dat spelers op deze markt hun controle over dergelijke gegevens niet gebruiken om de concurrentie te verstoren", vertelt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager donderdag.

Volgens Vestager focust het onderzoek van de Europese Commissie zich voornamelijk op stemassistenten, omdat die "de manier veranderen waarop je met dingen omgaat". Verstager vertelt dat stemassistenten gebruikers alleen "een optie aanbieden", in plaats van "de volledige keuze aan producten die consumenten in een winkel aangeboden zouden krijgen".

De EC vraagt informatie op bij zo'n 400 bedrijven over de hele wereld en denkt de resultaten van het onderzoek in de zomer van 2022 te publiceren.