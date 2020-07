Op 1 september moet de officiële corona-app CoronaMelder volgens het ministerie van Volksgezondheid klaar zijn voor gebruik. Op NUjij is de app een veelbesproken onderwerp. De CoronaMelder zal niet verplicht zijn. We zijn benieuwd of jij van plan bent de app te installeren.

Op ons reactieplatform NUjij kun je reageren op de volgende stelling:

Denk jij dat de corona-app bij kan dragen om de verspreiding een halt toe te roepen? Of kies je er toch liever voor om de app niet te installeren, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen of twijfel over het effect?

We horen graag in een reactie wat je afweging is en onder welke voorwaarden je de app wel of juist niet wil gebruiken.