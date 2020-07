De GGD's Twente en Rotterdam-Rijnmond gaan inwoners die van 17 augustus tot 1 september een melding krijgen via de corona-app testen op de aanwezigheid van het coronavirus, ook als zij geen klachten ervaren. Dat meldt Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid donderdag in gesprek met journalisten. De proef is een verruiming van het testbeleid: op dit moment kunnen mensen zich alleen laten testen als zij minimaal milde klachten hebben.

Het ministerie maakte donderdag bekend dat de corona-app CoronaMelder naar verwachting op 1 september landelijk beschikbaar wordt. In de twee weken daarvoor wordt er proefgedraaid in de GGD-regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond: daar kunnen mensen de app al volledig gebruiken.

Dat betekent dat zij niet alleen waarschuwingen kunnen ontvangen, maar ook kunnen versturen als zij na een test bij de GGD besmet blijken met het coronavirus. De waarschuwing gaat uit naar andere appgebruikers die minimaal vijftien minuten in de buurt van de coronapatiënt zijn geweest.

Zo werkt de CoronaMelder-app: Smartphones met de corona-app wisselen onderling bluetoothsignalen uit als de gebruiker dit aanzet.

Op die manier ontstaat een logboek van smartphones die bij elkaar in de buurt zijn geweest.

Als een appgebruiker besmet blijkt met het coronavirus, kunnen deze smartphones dankzij het logboek een waarschuwing ontvangen.

Iemand die besmet blijkt, kan samen met de GGD een waarschuwing sturen naar smartphones die tien minuten of langer in de buurt zijn geweest.

De gebruikers van CoronaMelder en de GGD kunnen niet zien wie precies gewaarschuwd wordt.

De GGD's waarschuwen normaal al personen die op basis van herinneringen van de coronapatiënt bij de GGD in beeld komen. De corona-app moet mensen waarschuwen als blijkt dat zij wel in de buurt van een besmette persoon zijn geweest, maar die persoon niet kent of kan herinneren. Bijvoorbeeld omdat de twee elkaar in het openbaar vervoer troffen.

Het is onduidelijk of de proef in Twente en Rotterdam-Rijnmond ook inhoudt dat mensen die via het reguliere GGD-onderzoek in beeld komen zich zonder klachten kunnen laten testen. Het RIVM kon die vraag niet direct beantwoorden, GGD-koepelorganisatie GGD GHOR was niet bereikbaar.

Volgens deskundigen gaat de introductie van de corona-app hand in hand met een verruiming van het testbeleid. "Het is belangrijk dat mensen los van symptomen getest kunnen worden", zegt Carl Moons, voorzitter van de adviescommissie aan het ministerie. "Mensen weten direct of ze besmet zijn en als dat niet zo is, weten zij daarmee ook of zij hun kinderen of ouders weer kunnen knuffelen en niet in thuisquarantaine hoeven."

"Bovendien weten we dat veel mensen al besmettelijk zijn voordat zij symptomen vertonen. Het is dus belangrijk om te testen voordat er symptomen optreden, als we weten dat er een reële kans om anderen te besmetten."