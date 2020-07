Een Nederlander die betrokken is bij een grootschalige hack op Twitter heeft in de nacht van woensdag op donderdag het account van Geert Wilders overgenomen. Dat bevestigt de hacker donderdag aan RTL Nieuws en NOS.

Hackers kregen woensdagavond toegang tot geverifieerde Twitter-accounts. Accounts van onder anderen van Joe Biden, Elon Musk en Kanye West werden overgenomen. Vervolgens probeerden hackers mensen op te lichten voor bitcoins.

In Nederland werd het account van PVV-leider Wilders overgenomen. De profielafbeelding werd vervangen door een karikatuur van een zwarte man en er werden complottheorieën geretweet. Inmiddels is het account door Twitter opgeschort.

Hulp van internationale hacker

De hacker zegt dat het overnemen van Wilders' account samenhangt met de grootschalige hack van afgelopen nacht. Een Amerikaanse hacker, die toegang had tot een intern systeem van Twitter, zou hebben geholpen om extra beveiliging op het account van Wilders uit te schakelen.

Tegen RTL Nieuws en NOS zegt de hacker dat Wilders "voor de grap" is gehackt, toen er genoeg verdiend was met tweets waarin mensen in ruil voor bitcoins werden opgelicht. Een groep hackers zou de buitgemaakte bitcoins onderling hebben verdeeld. Naar schatting leverde het zeker 100.000 dollar (bijna 88.000 euro) op.

Via een PVV-woordvoerder laat Wilders weten de hack "heel vervelend" te vinden. "Ik hoop dat Twitter het snel oplost. Ik kan niet meer in mijn eigen account en los van alle onzinberichten die nu worden gepost, staat er ook een andere profielfoto en de Marokkaanse vlag als banner. Veel gekker moet het niet worden. Hopelijk levert het wel veel nieuwe volgers op onder mijn Marokkaanse vrienden."