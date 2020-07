De corona-app CoronaMelder van de overheid wordt naar verwachting 1 september landelijk beschikbaar, blijkt uit een tijdlijn die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft gepubliceerd. De app moet mensen waarschuwen als zij dicht in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die achteraf besmet blijkt met het coronavirus.

Voordat CoronaMelder ingevoerd wordt, moet de Autoriteit Persoonsgegevens nog zijn oordeel over de privacyrisico's geven. De toezichthouder heeft nog enkele weken nodig om dit onderzoek af te ronden. Ook moeten de GGD's nog voorbereid worden op wat de introductie van de app voor hen gaat betekenen.

De CoronaMelder-app moet in staat zijn om mensen te waarschuwen dat zij risico hebben gelopen op een besmetting met het COVID-19-virus. De app kan mensen waarschuwen als zij 10 minuten of langer 'in de buurt' van de patiënt zijn geweest.

Zo werkt de CoronaMelder-app: Smartphones met de corona-app wisselen onderling bluetoothsignalen uit als de gebruiker dit aanzet.

Op die manier ontstaat een logboek van smartphones die bij elkaar in de buurt zijn geweest.

Als een appgebruiker besmet blijkt met het coronavirus, kunnen deze smartphones dankzij het logboek een waarschuwing ontvangen.

Iemand die besmet blijkt, kan samen met de GGD een waarschuwing sturen naar smartphones die 10 minuten of langer in de buurt zijn geweest.

De gebruikers van CoronaMelder en de GGD kunnen niet zien wie precies gewaarschuwd wordt.

Normaal gesproken onderzoekt de GGD na een positieve besmetting bij wie een persoon in de buurt is geweest. De patiënt wordt dan bijvoorbeeld gevraagd naar zijn huisgenoten of afspraken die hij de afgelopen tijd heeft gehad.

Het succes van dit onderzoek is afhankelijk van de contacten die de coronapatiënt zich herinnert. Maar daarbuiten bevinden zich mensen die misschien ook risico hebben gelopen, zoals mensen die in het restaurant een tafeltje verderop zaten, supermarktbezoekers die lang bij de patiënt in de buurt zijn geweest of medereizigers in de bus of trein.

Het is de vraag in hoeverre de app daadwerkelijk nuttig is om de epidemie te bestrijden.