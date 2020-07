Facebook voegt een nieuw onderdeel toe, waarin het mythes over het coronavirus gaat ontkrachten. Dat kondigt het bedrijf aan op Twitter.

Het bedrijf komt met een onderdeel genaamd 'Feiten over COVID-19'. Hier worden "veelvoorkomende mythes over de pandemie ontkracht". Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe sectie voor iedereen te zien is.

Het onderdeel komt in het 'Informatiecentrum coronavirus' te staan, dat via de Facebook-instellingen te vinden is. Op deze pagina staan nu verschillende feiten, zoals het aantal besmette personen, het aantal sterfgevallen en het aantal mensen dat is hersteld.

Ook worden op die pagina tips gegeven om jezelf en anderen te beschermen, zoals de maatregel om 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Meer maatregelen van Facebook

Facebook heeft de afgelopen maanden vaker updates uitgebracht om mensen over het coronavirus te informeren. Zo wees het sociale netwerk naar officiële informatie van de Rijksoverheid om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Mensen die op Facebook desinformatie over het coronavirus zijn tegengekomen, worden op de hoogte gebracht van informatie van gezondheidsorganisatie WHO. Facebook probeert nepnieuws en complottheorieën over COVID-19 te verwijderen.