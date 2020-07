Een tiental prominent Twitter-accounts lijken woensdagavond gehackt door een Bitcoin-bende. Het gaat onder meer om de accounts van Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-topman Elon Musk en rapper Kanye West.

Ook de accounts van Apple, Uber en Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn gehackt.

De accounts hebben een soortgelijk bericht gedeeld, waarin wordt beloofd dat een bedrag wordt verdubbeld als er geld naar een bitcoinrekening wordt overgemaakt.

Een screenshot van de tweet op het account van Kanye West. (Foto: Twitter)

Veel van de tweets zijn al van de prominente accounts verwijderd. Het is nog onduidelijk of de accounts inmiddels weer in de handen van de eigenaars zijn of nog steeds worden beheerd door de hackers.



Twitter heeft laten weten bezig te zijn met de zaak en zo snel mogelijk met een verklaring te komen. Volgens persbureau Reuters zouden de hackers via de tweets al meer dan 100.000 dollar hebben ontvangen.