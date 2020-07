Een tiental prominente Twitter-accounts lijkt woensdagavond gehackt te zijn door kwaadwillenden die mensen oplichten voor bitcoins. Het gaat om de accounts van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-topman Elon Musk en rapper Kanye West.

Ook de accounts van Apple, Uber en Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn gehackt. Bij elkaar hebben de accounts tientallen miljoenen volgers.

De accounts hebben een soortgelijk bericht gedeeld, waarin wordt beloofd dat een bedrag wordt verdubbeld als er geld naar een bitcoinrekening wordt overgemaakt.

Veel tweets zijn al van de prominente accounts verwijderd. Volgens persbureau Reuters hebben de hackers via de tweets al meer dan 100.000 dollar (bijna 88.000 euro) ontvangen.

Twitter vermoedt dat de hackers via een aantal medewerkers toegang tot de interne systemen hebben gekregen. Accounts van geverifieerde gebruikers werden tijdelijk uitgeschakeld, inmiddels zijn de meeste daarvan weer vrijgegeven. "We geven de accountbezitter pas weer toegang als we zeker weten dat het veilig is", schrijft het bedrijf.

Een screenshot van de tweet op het account van Kanye West. (Bron: Twitter/Kanye West)

'Hackers betaalden een Twitter-medewerker voor toegang'

Het bedrijf onderzoekt hoe de hack precies heeft kunnen plaatsvinden. Motherboard schrijft donderdag met een van de hackers te hebben gesproken. De kwaadwillenden zouden een Twitter-medewerker hebben betaald om e-mailadressen van populaire accounts te veranderen via een interne tool van Twitter, om daarmee toegang tot de accounts te krijgen.

Twitter meldt dat er inderdaad aanwijzingen zijn gevonden dat interne systemen zijn misbruikt, maar geeft nog geen details.

Twitter-directeur Jack Dorsey schrijft dat het een "zware dag" is voor zijn bedrijf. "We vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd. We zijn een onderzoek gestart en delen alles wat we kunnen, om een beter beeld te krijgen van wat er is gebeurd."

Het bedrijf neemt stappen om "toegang tot interne systemen te beperken zolang het onderzoek loopt".

Ook account Geert Wilders gehackt

Ook het Twitter-account van de Nederlandse politicus Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zo stond er in de nacht van woensdag op donderdag ineens een Marokkaanse vlag als banner op zijn account en werd er een stroom van complottheorieën gedeeld. Er wordt geen oproep gedaan tot het overmaken van geld voor bitcoins.



Het is niet duidelijk of de hack van de PVV-leider iets te maken heeft met de internationale hack.

Een screenshot van het Twitter-account van Geert Wilders. (Bron: Twitter/Geert Wilders)