Een tiental prominente Twitter-accounts lijkt woensdagavond gehackt te zijn door een bitcoinbende. Het gaat om de accounts van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-topman Elon Musk en rapper Kanye West.

Ook de accounts van Apple, Uber en Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn gehackt. Bij elkaar hebben de accounts tientallen miljoenen volgers.

De accounts hebben een soortgelijk bericht gedeeld, waarin wordt beloofd dat een bedrag wordt verdubbeld als er geld naar een bitcoinrekening wordt overgemaakt.

Veel tweets zijn al van de prominente accounts verwijderd. Het is nog onduidelijk of de accounts inmiddels weer in handen van de eigenaren zijn of nog steeds worden beheerd door de hackers. Volgens persbureau Reuters hebben de hackers via de tweets al meer dan 100.000 dollar (bijna 88.000 euro) ontvangen.

Twitter vermoedt dat de hackers toegang tot de interne systemen hebben gekregen via een aantal medewerkers. Het bedrijf heeft laten weten bezig te zijn met de zaak en zo snel mogelijk met een verklaring te komen. Voor zogenoemde geverifieerde accounts was het een paar uur niet mogelijk om te twitteren.

Een screenshot van de tweet op het account van Kanye West.

Ook account Geert Wilders gehackt

Ook het Twitter-account van de Nederlandse politicus Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zo stond er in de nacht van woensdag op donderdag ineens een Marokkaanse vlag als banner op zijn account en werd er een stroom van complottheorieën gedeeld. Er wordt geen oproep gedaan tot het overmaken van geld voor bitcoins.



Het is nog onduidelijk of de hack van de PVV-leider iets te maken heeft met de internationale hack.

Een screenshot van het Twitteraccount van Geert Wilders woensdagnacht.