Videobeldienst Zoom heeft een apparaat gepresenteerd met een 27 inch touchscreen dat is ontworpen om gebruikers te helpen op afstand te werken. Een woordvoerder van Zoom vertelt aan NU.nl dat het apparaat, genaamd Zoom for Home - DTEN ME, vanaf september in Nederland verkrijgbaar is.

Het apparaat is in samenwerking met hardwarefabrikant DTEN ME speciaal ontwikkeld voor Zoom-meetings. De Zoom for Home - DTEN ME beschikt over drie hogeresolutiecamera's en acht microfoons voor "kristalheldere audio tijdens meetings en telefoongesprekken".

Het apparaat heeft daarnaast een functie waarbij het scherm tijdens videogesprekken omgezet kan worden in een whiteboard. Ook synchroniseert het apparaat met de agenda van gebruikers en laat het zien welke vergaderingen op de planning staan.

Het scherm kost 599 dollar (zo'n 525 euro) en is vanaf augustus in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Volgens een woordvoerder van Zoom komt het apparaat in september voor Nederlandse gebruikers op de markt.