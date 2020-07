Smartphonemaker Xiaomi heeft woensdag twee nieuwe goedkope smartphones aangekondigd: de Redmi 9A en de Redmi 9C. De telefoons zullen respectievelijk 99 en 119 euro gaan kosten.

De twee telefoons zijn een toevoeging aan de Redmi 9-lijn van Xiaomi. De smartphonefabrikant presenteerde de Redmi 9 eerdere deze maand al. De telefoon is vanaf 149 euro in Nederland te koop.

De Redmi 9A heeft een 6,53 inch scherm met een kleine druppelvormige uitsneden bovenin voor de selfiecamera. Op de achterkant van de telefoon zit één cameralens met 13 megapixels.

De Redmi 9C beschikt ook over een 6,53 inch scherm maar heeft naast de 13-megapixelcamera twee extra camera's op de achterkant van de telefoon. De Redmi 9A en 9C hebben beide een accu van 5000 mAH. Deze Redmi 9C is verkrijgbaar in een versie met 2GB werkgeheugen en 32 GB opslag, en een versie van 3 GB werkgeheugen en 64 GB opslag, voor respectievelijk 119 en 139 euro.

Vernieuwde fitnesstracker komt naar Nederland

Daarnaast heeft Xiaomi de fitnesstracker Mi Smart Band 5 gepresenteerd voor de Nederlandse markt. De tracker heeft een amoledscherm van 1,1 inch en volgens Xiaomi gaat de accu zo'n veertien dagen mee als deze volledig is opgeladen.

De fitnesstracker is uitgerust met verschillende nieuwe functies, zoals stressniveaudetectie, ademoefeningen en gezondheidsinformatie voor vrouwen. De Mi Smart Band 5 heeft een adviesprijs van 39,99 euro.