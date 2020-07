Videoapp TikTok heeft in Zuid-Korea een boete van toezichthouder Korea Communications Commission (KCC) gekregen omdat gegevens van kinderen zonder toestemming van hun ouders door het bedrijf worden opgeslagen, meldt ZDNet. Het gaat om een bedrag van omgerekend 135.400 euro.

Bij dergelijk overtredingen wordt in Zuid-Korea een boete van 3 procent van de jaarlijkse omzet in Zuid-Korea opgelegd. De KCC startte vorig jaar in oktober een onderzoek naar de opslag van kinderdata door TikTok.

Volgens de toezichthouder werden gegevens van kinderen onder de veertien jaar zonder nadrukkelijke toestemming van ouders opgeslagen. In de periode van 31 mei 2017 tot 6 december 2019 werden zeker zesduizend overtredingen vastgesteld. Het Chinese bedrijf heeft in een verklaring laten weten verbeteringen door te voeren in de app.

Ook in andere landen lopen onderzoeken naar TikTok wegens het illegaal verzamelen van gegevens van kinderen. In Nederland startte de Autoriteit Persoonsgegevens in mei een onderzoek. Daarvan zijn nog geen resultaten bekendgemaakt.

Vorig jaar trof TikTok in de Verenigde Staten een schikking van 5,7 miljoen dollar (bijna 5 miljoen euro) vanwege het zonder toestemming van ouders verzamelen van kinderdata.