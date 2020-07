Google gaat in beroep tegen de boete van 600.000 euro die door de Belgische privacywaakhond Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is opgelegd. Volgens de GBA heeft de zoekgigant het recht van burgers om vergeten te worden overtreden, maar daar is Google het niet mee eens.

Dinsdag bleek dat de Belgische tak van Google de boete opgelegd kreeg omdat het bedrijf resultaten bij het zoeken naar een persoon die "door zijn functie een rol speelt in het openbare leven van België" niet wilde verwijderen. De zoekresultaten leiden tot reputatieschade, zegt de GBA.

In een verklaring aan NU.nl laat Google weten van mening te zijn dat "deze zaak niet voldoet aan de criteria van het Europese Hof van Justitie om gepubliceerde journalistiek uit zoekresultaten te verwijderen". Het bedrijf zegt dat de resultaten vindbaar blijven vanwege het algemeen belang. "De Gegevensbeschermingsautoriteit is het daar niet mee eens. We zullen dus aan het Hof vragen om te beslissen."

In de zoekresultaten kwam onder meer naar boven dat de klager in verband werd gebracht met een politieke partij, volgens diegene zelf onterecht. Ook kwam een "pesterijklacht" naar voren die jaren geleden ongegrond is verklaard.

De GBA noemt zoekresultaten met betrekking tot de mogelijke banden met de politieke partij in het algemeen belang, maar vindt dat Google tekortschoot door de pagina's over de verouderde klacht tegen de persoon niet te wissen. Verder vindt de GBA Googles aanvraagformulier voor het verwijderen van zoekresultaten niet transparant genoeg.

De privacywaakhond legde nooit eerder zo'n hoge boete op.