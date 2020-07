Facebook zou van plan zijn om in de Verenigde Staten muziekvideo's van artiesten te publiceren, meldt TechCrunch. Het sociale medium zou deals hebben gesloten met platenlabels en artiesten op de hoogte hebben gesteld dat hun muziek op hun Facebook-pagina gepubliceerd wordt.

Het Amerikaanse bedrijf gaat automatisch muziekvideo's publiceren op de Facebook-pagina als de artiest niet voor 1 augustus meldt dat niet te willen. De beheerder van de Facebook-pagina kan de video's na publicatie aanpassen of van de pagina verwijderen.

Als de artiest besluit de muziekvideo's niet op zijn Facebook-pagina te willen, maakt Facebook een aparte pagina aan waar de video's alsnog gepubliceerd worden. Nieuwe video's zouden worden toegevoegd zodra het bedrijf een licentie gesloten heeft.

In december berichtte Bloomberg dat Facebook voor het plaatsen van muziekvideo's opnieuw in onderhandeling was met de drie grootste platenlabels: Sony, Universal en Warner. Het sociale medium sloot eerder al overeenkomsten waardoor gebruikers de muziek van labels op Facebook konden gebruiken.

Facebook wilde tegenover TechCrunch niet reageren op de e-mails naar artiesten. Een aantal kleine sites bracht het nieuws eerder al op basis van het bericht aan artiesten naar buiten.