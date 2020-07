De rechtbank Gelderland heeft dinsdag een 26-jarige man uit Rheden veroordeeld voor veertien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor computercriminaliteit, oplichting en witwassen. De man heeft voor 164.000 euro aan luxe goederen besteld via gehackte Wehkamp-accounts.

De man was betrokken bij een organisatie die zich gedurende een aantal maanden op grote schaal bezighield met phishing. Dat is een methode waarbij kwaadwillenden met voornamelijk nepmailtjes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens.

De man verstuurde nepmails die van Marktplaats afkomstig leken. Daarin stond dat het e-mailadres van de klant was gewijzigd. Dit konden de slachtoffers ongedaan maken door op de link in de e-mail te klikken en hun gegevens opnieuw in te voeren.

De link in de e-mail stuurde de slachtoffers door naar een nepwebsite. De gegevens die zij daar achterlieten, kwamen in handen van de criminelen. Met de verkregen inloggegevens wist de man - samen met anderen - tussen 2015 en 2017 toegang te krijgen tot accounts van Wehkamp-klanten. Via die accounts bestelden zij voor ruim 164.000 euro aan luxe goederen, waaronder iPhones.

In totaal had de organisatie ruim 270 000 euro buit kunnen maken, maar een groot deel van de bestellingen is op tijd gesignaleerd door medewerkers van de fraudeafdeling van Wehkamp. Zo kon een groot deel van de bestellingen nog op tijd geannuleerd worden.

Factuurfraude en witwassen

De man was daarnaast betrokken bij de oplichting van een aannemersbedrijf in 2017. Het bedrijf werd slachtoffer van factuurfraude en maakte in totaal 108.900 euro over naar de bankrekening van de man. De man gaf dat geld samen met anderen in een tijdsbestek van twee weken uit aan onder meer auto's, sieraden en in het casino.

Naast de celstraf moet de man ruim 54.000 euro terugbetalen. Dit is de helft van het geld dat hij samen met anderen heeft witgewassen.