Het Verenigd Koninkrijk wil volledig af van apparatuur van Huawei in 5G-netwerken, maakt staatssecretaris Oliver Dowden (Digital) dinsdag bekend. Telecomproviders mogen vanaf eind dit jaar geen nieuwe apparatuur van Huawei kopen en krijgen tot 2027 de tijd om alle bestaande Huawei-apparatuur uit hun 5G-netwerk te verwijderen.

De regering wil daarnaast dat telecomproviders op termijn gaan stoppen met de aanschaf van nieuwe Huawei-apparatuur voor glasvezelnetwerken.

De beslissing komt nadat de Verenigde Staten nieuwe exportsancties hebben opgelegd aan Huawei. Deze sancties waren aanleiding voor de Britse inlichtingendienst om opnieuw onderzoek te doen naar het bedrijf.

"Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar het is de juiste voor de Britse telecomnetwerken, voor onze nationale veiligheid en onze economie nu en op de lange termijn", aldus Dowden. Volgens de staatssecretaris zorgt deze beslissing ervoor dat de uitrol van 5G in het land een jaar vertraging oploopt.

Huawei zegt dat de beslissing "slecht nieuws is voor iedereen in het Verenigd Koninkrijk met een mobiele telefoon" en dringt er bij de regering op aan om het besluit te heroverwegen. "We blijven ervan overtuigd dat de nieuwe Amerikaanse beperkingen de veerkracht of veiligheid van de producten die we aan het Verenigd Koninkrijk leveren niet hebben aangetast", aldus een Huawei-woordvoerder tegen Reuters.

Vrees voor spionage door Huawei

In verschillende landen wordt apparatuur van Huawei uit de systemen geweerd. Onder meer de VS en Australië vrezen dat de apparatuur door Chinese autoriteiten wordt ingezet voor spionage. Huawei ontkent dat.

Het VK maakte in januari al bekend dat hardwarefabrikanten met "hoge risico's", waaronder Huawei, een beperkte rol krijgen in de uitrol van het 5G-netwerk in het land. Volgens het besluit mocht Huawei wel meedoen in het netwerk, maar krijgt het bedrijf geen toegang tot "gevoelige delen" van het netwerk.

In Nederland wordt Huawei uit "kritieke delen" van het netwerk geweerd, meldde het kabinet in december. Maar hierover bestaat nog veel onduidelijkheid. Na de zomer wordt een formeel besluit verwacht.