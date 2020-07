De Belgische privacywaakhond Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft de Belgische tak van Google dinsdag een boete van 600.000 euro opgelegd omdat de techgigant weigerde om zoekresultaten te verwijderen die voor reputatieschade konden zorgen. Volgens de GBA overtreedt Google daarmee het recht van burgers om vergeten te worden.

De GBA kreeg een klacht binnen van een onbekend persoon, die volgens de GBA "door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België" en last had van een aantal zoekresultaten die naar voren kwamen als via Google op zijn naam gezocht werd.

Zo kwamen er zoekresultaten naar voren die de klager in verband brachten met een politieke partij, een verband dat de klager zelf ontkent. En kwam er in de zoekresultaten een "pesterijklacht" naar voren die jaren geleden ongegrond is verklaard.

De klager verzocht Google deze zoekresultaten te verwijderen, maar Google besloot om daar geen gehoor aan te geven.

'Google schoot ernstig tekort'

De Geschillenkamer van de GBA is van mening dat het behoud van de zoekresultaten over mogelijke banden met een politieke partij noodzakelijk was in het algemeen belang gezien de publieke rol van de klager. Maar de GBA vindt dat Google ernstig tekortschoot door de pagina's over de verouderde klacht tegen de klager niet te verwijderen.

Deze zoekresultaten hadden verwijderd moeten worden omdat de klacht oud is, ongegrond is verklaard en "waarschijnlijk ernstige gevolgen heeft voor de klager", aldus de GBA. Volgens de Geschillenkamer was Google bijzonder nalatig omdat het bedrijf over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren.

"Door deze links - die de reputatie van de klager aanzienlijk kunnen beschadigen - toegankelijk te houden voor de internetgebruiker via hun veelgebruikte zoekmachine, heeft Google duidelijk blijk gegeven van nalatigheid", aldus Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer.

Ook vindt de GBA dat Google de klager te weinig informatie gaf over de reden om de zoekresultaten te verwijderen en vindt de toezichthouder Googles aanvraagformulier voor het verwijderen van zoekresultaten te weinig transparant. Google krijgt daarom een boete van 600.000 euro, de hoogste privacyboete die de GBA tot nu toe heeft opgelegd.