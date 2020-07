T-Mobile heeft zijn nieuwe dienst T-Mobile TV officieel aangekondigd via zijn website. Met de dienst kunnen klanten onder meer programma's terugkijken en opnemen.

De aankondiging van het nieuwe interactieve tv-abonnement verscheen ruim twee weken geleden per ongeluk al even op het forum van T-Mobile. Dinsdag heeft de provider de dienst officieel aangekondigd.

Met T-Mobile TV kunnen gebruikers programma's van "ruim veertig zenders" tot zeven dagen gratis terugkijken. Welke zenders dat zijn, is niet bekend. Daarnaast is het mogelijk om onbeperkt programma's op te nemen via T-Mobile Cloud Opnemen en krijgen mensen toegang tot "honderden gratis films en series" via on demand. Ook dat precieze aanbod is onbekend.

Gebruikers kunnen persoonlijke kijkprofielen aanmaken. Zo kunnen gezinsleden ieder hun eigen profiel samenstellen en krijgen ze persoonlijke aanbevelingen op basis van hun kijkgedrag.

Bestaande klanten worden volgens de provider in de komende maand gefaseerd overgezet naar de nieuwe tv-dienst. Zij kunnen hun TV Box blijven gebruiken. Nieuwe klanten kunnen alleen gebruikmaken van T-Mobile TV in combinatie met een internetabonnement van T-Mobile Thuis voor 15 euro extra per maand.