Google heeft vermoedelijk per ongeluk een afbeelding van de nog onaangekondigde Pixel 4a in zijn Canadese webwinkel laten zien, blijkt uit berichtgeving van The Verge.

De Pixel 4a is de verwachte budgetversie van de vorig jaar verschenen Pixel 4. Het toestel had in de afgelopen maanden al onthuld moeten worden, maar de presentatie werd steeds uitgesteld.

Op een afbeelding in de Canadese webwinkel van Google was maandag kort een matzwarte versie van de Pixel 4a te zien.

Het toestel heeft op de voorkant een gaatje voor de cameralens. Op de achterkant heeft het toestel ook een enkele cameralens en een vingerafdrukscanner. Aan de bovenkant zit een koptelefoonaansluiting.

Veel informatie over de Pixel 4a al gelekt

Als de Pixel 4a uiteindelijk wordt aangekondigd, zal het toestel weinig verrassingen meer bevatten. De afgelopen maanden lekte al veel informatie over het toestel uit.

Zo krijgt de telefoon naar verluidt een Snapdragon 730-chip, een 3.080mAh-accu en 6 GB aan werkgeheugen. Verder heeft het toestel 128 GB aan opslagruimte en kan de telefoon worden opgeladen via USB-C. Draadloos opladen zou voor dit betaalbare model niet mogelijk zijn. Vermoedelijk kost het toestel zo'n 399 dollar, omgerekend iets meer dan 350 euro.

Enkele weken geleden meldde de doorgaans goed ingevoerde journalist Jon Prosser dat de Pixel 4a pas vanaf 22 oktober wordt verkocht. Het is niet bekend of het toestel ook in Nederland beschikbaar komt. Tot nu toe werden Pixel-toestellen hier niet officieel aangeboden, al werden ze wel door sommige winkels geïmporteerd.