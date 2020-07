Google maakt het gemakkelijker om nieuwe evenementen met uitgebreide details aan de Agenda toe te voegen, zonder daarvoor eerst een nieuw venster te openen. Dat meldt het bedrijf in een blogpost.

In een nieuwe pop-up kunnen gebruikers de details in de webversie van Google Agenda (ook bekend als Google Calendar) toevoegen. Daarvoor moest voorheen worden doorgeklikt naar een andere pagina.

Via de pop-up kunnen gebruikers voortaan aangeven of ze gasten meer toestemming willen geven om aanpassingen te maken. Zo kunnen de uitgenodigde gasten bijvoorbeeld de gastenlijst bekijken en zelf mensen uitnodigen voor het evenement.

Ook is het mogelijk om via het opkomende venster bijlagen aan de omschrijving van het evenement toe te voegen. Verder is het mogelijk een kleur voor de bijeenkomst te kiezen en voorkeuren voor meldingen aan te passen.

Het nieuwe venster voor Google Agenda wordt de komende tijd onder webgebruikers uitgerold.