De Amerikaanse president Donald Trump heeft na een schorsing van twee weken wegens "hatelijk gedrag" weer toegang tot zijn account op streamingdienst Twitch.

Twitch schorste het account van Trump eind juni. De dienst maakte toen al bekend dat het om een tijdelijke ban ging.

In een verklaring laat de dienst weten dat hatelijk gedrag niet welkom is op Twitch. "In lijn met onze regels is het kanaal van president Trump tijdelijk geschorst vanwege opmerkingen die tijdens een stream werden gemaakt. De kwetsende content is verwijderd."

Op Twitch wordt met name live gegamed, maar via het account van Trump zijn ook video's van campagnebijeenkomsten te zien. Volgens TechCrunch overtrad Trump in een video de regels door onder meer Mexicanen met "verkrachters" te vergelijken.

In juni zei Twitch geen onderscheid te maken tussen politici en andere gebruikers. "We maken geen uitzonderingen voor politieke en nieuwswaardige content en zullen ingrijpen als onze regels worden overtreden."

Naast Twitch traden recent ook Twitter en Reddit op tegen de Amerikaanse president. Als gevolg daarvan dreigde Trump om een wijziging door te voeren in een wet die online platformen op dit moment beschermt. Daarvoor werd een voorstel ingediend, maar het is niet bekend of de wijzigingen doorgang zullen vinden.