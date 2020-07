Het Israëlische ministerie van Defensie hoeft de export van de controversiële spionagesoftware van het Israëlische NSO niet te verbieden. Dat oordeelde de rechter in Tel Aviv maandag in een door Amnesty International aangespannen rechtszaak, aldus The Jerusalem Post.

NSO maakt spyware waarmee het mogelijk is om smartphones af te luisteren. Die spyware is officieel bedoeld om terreur mee te bestrijden, maar zou internationaal worden ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten.

Amnesty stapte daarom begin dit jaar naar de rechter in een poging de export van de software te beëindigen. Volgens de rechter heeft het ministerie van Defensie genoeg waarborgen ingesteld om te voorkomen dat de software van NSO door overheden misbruikt wordt. De rechtbank heeft niet bekendgemaakt waar dit oordeel op is gebaseerd.

Defensie dwong in januari af dat de zaak achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Het ministerie zou zich zorgen maken dat anders de nationale veiligheid in het gedrang zou komen.

Er lopen nog enkele zaken tegen NSO en de Israëlische overheid, waaronder een die is aangespannen door een vriend van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. De regering van Saoedi-Arabië zou de spyware van NSO hebben gebruikt om de journalist te bespioneren.