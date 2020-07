Apple waarschuwt MacBook-gebruikers om de webcam niet af te plakken met een camera-cover. Dat zou schade kunnen veroorzaken als je de MacBook sluit, schrijft het bedrijf.

Sommige gebruikers plakken de webcam af met tape of een speciaal schuifje om te voorkomen dat deze ongezien wordt geactiveerd. Volgens Apple is dat bij de MacBook, MacBook Air en MacBook Pro geen slim idee omdat de laptop bij het inklappen "is berekend op heel strakke maten".

Ook zou het afplakken problemen kunnen veroorzaken met de lichtsensor die nodig is om functies als de automatische helderheidsinstelling te gebruiken.

Apple raadt gebruikers aan om gewoon op te letten of het lampje naast de webcam brandt. Daarnaast is het volgens het bedrijf raadzaam om zelf in te stellen welke programma's de webcam überhaupt mogen gebruiken.