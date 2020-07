De nieuwste game uit de populaire reeks Assassin's Creed, Valhalla, komt uit op 17 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Dat maakte de Franse gamegigant Ubisoft zondagavond bekend tijdens het online event Ubisoft Forward.

Assassin's Creed: Valhalla vindt plaats in het Vikingtijdperk. Er komt ook een versie voor de nieuwe generatie spelcomputers, maar Ubisoft maakt de releasedatum later bekend.

Tijdens het evenement demonstreerde Ubisoft onder meer ook Watch Dogs: Legion, de al vaker uitgestelde spionagethriller. Die zal nu op 29 oktober in de schappen liggen.

De releasedatum van Far Cry 6 lekte al eerder uit: 21 februari 2021. Het spel is dan voor zowel bestaande als nieuwe spelcomputers beschikbaar en ook via Google Stadia te spelen. In Far Cry 6 leid je een guerrillarevolutie en bind je de strijd aan met de dictator Anton Castillo, vertolkt door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito.

Ubisoft maakte bekend dat Hyper Scape vanaf nu in open bèta te spelen is. Het is nieuwe battle-royalegame waarin honderd spelers het tegen elkaar opnemen in een dystopische stad. Ten slotte kondigde het bedrijf ook Tom Clancy's Elite Squad aan, de eerste mobiele game in de reeks spellen gebaseerd op de boeken van Tom Clancy, voor 27 augustus.

Aantijgingen van seksueel wangedrag

Het Ubisoft Forward-evenement werd overschaduwd door een recente reeks aantijgingen van seksueel wangedrag tegen het bedrijf. Een aantal vrouwen deden enkele weken geleden op Twitter hun verhaal over verschillende topmannen en andere hooggeplaatste werknemers van het bedrijf.

De Franse krant Libération deed daarop onderzoek en ontdekte naar eigen zeggen dat er minstens honderd klachten van wangedrag bekend waren bij de hr-afdeling van het bedrijf, waaronder verkrachting. Ubisoft maakte op zaterdagavond bekend dat topman Serge Hascoët, hr-hoofd Cécile Cornet en de bestuursvoorzitter van de Canadese tak, Yannis Mallat, hun functies zouden neerleggen.

Net voor Ubisoft Forward schreef het bedrijf in een bericht op Twitter dat alle aankondigingen al lang van te voren waren opgenomen. "De zaken waar we nu mee kampen worden daarom niet besproken in de show. We hebben nog steeds veel werk te doen in dit proces." De beslissing het onderwerp niet aan te kaarten kwam het bedrijf op Twitter op veel kritiek te staan.