Drie hoge functionarissen van het Franse videogamebedrijf Ubisoft leggen hun functie neer vanwege seksueel wangedrag, zo meldt het bedrijf. Ubisoft is bekend van games als Assassin's Creed en Watch Dogs.

De bestuursvoorzitter van de Canadese vestiging, Yannis Mallat, treedt per direct af. Dat geldt ook voor de nummer twee van het bedrijf, Serge Hascoët. Ook hr-kopstuk Cécile Cornet stapt uit haar functie. Of zij net als de overige twee ook het bedrijf verlaat, is niet bekend.

Het bedrijf meldt "een grondige evaluatie" te hebben uitgevoerd naar aanleiding van beschuldigingen van wangedrag en ongepast gedrag. Op deze manier hoopt Ubisoft "grote veranderingen in de bedrijfscultuur teweeg te brengen".

Eerder maakte het bedrijf al bekend dat het geweld en intimidatie door leidinggevenden in verschillende landen wil gaan onderzoeken. Volgens mede-oprichter en CEO Yves Guillemot heeft Ubisoft zijn werknemers "geen veilige en inclusieve werkomgeving kunnen garanderen".