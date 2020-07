Twitter heeft het account van Identitair Verzet en meer dan vijftig andere accounts van rechts-extremistische groeperingen "die de regels voor gewelddadig extremisme overtreden" geblokkeerd. Dat meldt NBC News.

Het gaat voornamelijk om accounts uit de zogenoemde Identitaire Beweging, een groepering die gelooft dat West-Europeanen 'vervangen' worden door immigranten. Ook accounts van de Belgische groep Schild & Vrienden en dat van Martin Sellner, leider van de Oostenrijkse tak van de Identitaire Beweging, werden offline gehaald.

Twitter raakte afgelopen week in opspraak na kritiek vanuit de antiracistische organisatie Global Project Against Hate and Extremism. De organisatie wees het bedrijf op 67 Twitter-accounts van aan de Identitaire Beweging gelinkte groeperingen in veertien landen.

De Identitaire Beweging wordt onder andere gelinkt aan de dodelijke aanslag op een moskee in Christchurch, Nieuw Zeeland vorig jaar.

In Nederland kwam de groep onder andere in het nieuws na het ophangen van spandoeken bij de Rotterdamse islamitische school Ibn Ghaldoun en de As-Soennah moskee. Volgens NRC stuurde de groep vorig jaar rekruten naar geweldstrainingskampen in Frankrijk.