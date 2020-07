Gebruikers van videobelapp Zoom die een computer met Windows 7 of ouder hebben, konden tot deze week de controle over hun systeem kwijtraken. Zoom heeft het lek zaterdag na melding door securitysite 0patch gedicht via een update.

De kwetsbaarheid was te misbruiken op het moment dat een gebruiker een handeling binnen Zoom uitvoerde, zoals het openen van een document. Op dat moment kon een hacker geruisloos andere code laten draaien op het systeem van zijn slachtoffer.

Er is geen bewijs dat de kwetsbaarheid daadwerkelijk door iemand is gebruikt.

Een cybersecurity-expert vond het lek en deelde het met 0patch. Die nam contact op met Zoom. In een email aan The Daily Dot schrijft Zoom dat de kwetsbaarheid op zaterdagochtend is gedicht via de nieuwste update van het bedrijf.

Microsoft ondersteunt Windows 7 al enige tijd niet meer. Toch wordt het besturingssysteem nog op zo'n 446 miljoen computers wereldwijd gebruikt.