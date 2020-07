De Russische hacker Yevgeniy Nikulin is schuldig aan het hacken van het sociale mediaplatform LinkedIn en Dropbox in 2012, zo bepaalde een Amerikaanse jury vrijdagavond.

Bij de hack, een van de grootste datadiefstallen in de Amerikaanse geschiedenis, kwamen de gegevens van 100 miljoen LinkedIn-gebruikers op straat te liggen. Het kostte de jury slechts enkele uren om tot een beslissing te komen, meldt Bloomberg.

De Rus stal in 2012 inloggegevens van een LinkedIn-medewerker. Daarmee drong hij binnen in de servers van het bedrijf.

Nikulin werd in oktober 2016 opgepakt in Praag. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten en zat daarna jaren in voorarrest.

Eigenlijk had de uitspraak in de zaak al in maart moeten komen, maar deze werd tijdelijk opgeschort vanwege de coronacrisis. Omdat hij al zo lang vastzit, besloot een Amerikaanse rechter om deze zaak als eerste in het juridische district te heropenen.

Nikulin hoort in september wat zijn straf wordt. Hij kan tot tien jaar celstraf krijgen.