Een vroege editie van Super Mario Bros. is de duurste game ooit verkocht op een veiling. Het spel werd vrijdagavond verkocht voor 114.000 dollar (100.929 euro) op de website Heritage Auctions.

De editie verbetert hiermee het vorige record van 100.150 dollar (88.667 euro), dat overigens ook toebehoorde aan een vroeg exemplaar van Super Mario Bros. De cartridge verkeert in bijna perfecte staat en dateert uit de vroegste dagen van Nintendo in de Verenigde Staten, in 1985.

Heritage Auctions wijst op de veilingspagina op de kartonnen lus die aan de verpakking zit. "Vroege testversies voor de Amerikaanse markt bevatten deze lussen", schrijft de veilingssite. "Nintendo sleutelde continu aan de verpakking van de games."

Er zijn in totaal vier versies van de verpakking met kartonnen lus én plastic omhulsel gemaakt, die volgens de site elk slechts enkele maanden in productie waren. Super Mario Bros. is de eerste volledige Mario-game en de bestverkochte game ooit op het Nintendo Entertainment System (NES).

De duurste spelcomputer die ooit geveild is, is de Nintendo PlayStation. Het apparaat, dat nooit officieel is uitgebracht, ging dit jaar voor 360.000 dollar (318.000 euro) van de hand, ook via Heritage Auctions.